Öte yandan, şebekenin, banka hesaplarını suçta kullandıranlara aylık yaklaşık 85 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Zanlıların banka hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para hareketliliği saptadı.

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin kentte ofis kurduğunu ve suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürdüğünü tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından satın aldıkları yazılımla kurdukları internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden bir şebekeyi takibe aldı.

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