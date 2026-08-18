Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'nın "beyaz uçurumları" Harbiş Falezleri paraşütçülerin rotasına girdi

        Adana'nın "beyaz uçurumları" Harbiş Falezleri paraşütçülerin rotasına girdi

        YAKUP SAĞLAM - Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngiltere'deki ünlü Dover'ın Beyaz Uçurumları'nı andıran Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş Falezleri, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Adana'nın "beyaz uçurumları" Harbiş Falezleri paraşütçülerin rotasına girdi

        YAKUP SAĞLAM - Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngiltere'deki ünlü Dover'ın Beyaz Uçurumları'nı andıran Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş Falezleri, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

        İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Harbiş Falezleri, bölgenin en ilgi çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

        Akdeniz kıyısındaki yaklaşık 40 metrelik uçurumlarıyla, İngiltere'deki Dover'ın Beyaz Uçurumları'n​​​​​​​a benzetilen falezler, fotoğraf meraklılarının yanı sıra yamaç paraşütçüleri tarafından da ziyaret ediliyor.

        Tepe noktasında radar kulesi bulunan falezlere çıkan paraşütçüler, hazırlıkların ardından atlayışlarını gerçekleştiriyor.

        REKLAM

        Deniz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülen sporcular, falezlerin yakınındaki kumsala iniş yapıyor.

        - "Pilot arkadaşlar istedikleri kadar havada kalabiliyorlar"

        Yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, AA muhabirine, bölgenin özellikle gün batımında etkileyici manzara sunduğunu söyledi.

        Harbiş Falezleri'nden atlamanın heyecan dolu olduğunu belirten Boyacı, "Burası harika bir yer, keyifli uçuşlar yapabiliyorsun. Manzara pilot için inanılmaz. Bu tepelerde pilot arkadaşlar istedikleri kadar havada kalabiliyorlar. Yemyeşil doğayı, masmavi denizi izleyebiliyorsun ve üzerinden geçen bulutların seni ıslatmasını hissediyorsun. Bundan daha güzel bir duygu olamaz." dedi.

        REKLAM

        Boyacı, yamaç paraşütü tutkunlarını falezleri görmeye beklediklerini ifade ederek, "Burayı turizme kazandırdıktan sonra artık tek uçmayacağız. Buraya gelen ziyaretçi ve turistleri de uçurmak istiyoruz." diye konuştu.

        - "Burayı uçuş rotama ekledim"

        Sporculardan Yusuf Coşkun, falezlerin üstünde uçmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

        Bölgenin adrenalin tutkunları için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Adana'da eşsiz bir nokta, hem yapısı hem de manzarası mükemmel, aşırı keyifli. Uçsuz bucaksız bir deniz ve Harbiş Sahili de çok uzun, ufukta kayboluyor. Gün batımında uçmak çok keyifliydi. Burayı uçuş rotama ekledim, sık sık geleceğim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ahmet Erşik de Karataş'ın mavi denizi ve yeşil doğasıyla uçuş için mükemmel bir lokasyon olduğunu dile getirdi.

        Harbiş Falezleri'nin ziyaretçilerinden Tolga Serin ise manzarayı çok beğendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Elita Gıda, Foodist 2026'da yenilenen Sunar Yağ markasını ve iki yeni profe...
        Elita Gıda, Foodist 2026'da yenilenen Sunar Yağ markasını ve iki yeni profe...
        Yüzyıllardır bileklerde: Adana burması tescillendi 'Adana burması' coğrafi...
        Yüzyıllardır bileklerde: Adana burması tescillendi 'Adana burması' coğrafi...
        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş adamından 2 aydır haber alına...
        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş adamından 2 aydır haber alına...
        Merdivenli itfaiye aracıyla evine girerken kazada ölen uzman çavuş defnedil...
        Merdivenli itfaiye aracıyla evine girerken kazada ölen uzman çavuş defnedil...
        Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müe...
        Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müe...
        Yumurtalık'da Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere hediye
        Yumurtalık'da Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere hediye