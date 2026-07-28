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        AK Parti İl Başkanı Özkan'dan Yumurtalık'ta ziyaretler

        AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Yumurtalık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:39 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Özkan'dan Yumurtalık'ta ziyaretler

        AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Yumurtalık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.


        Partiden yapılan açıklamaya göre Özkan, ilçe teşkilatıyla gerçekleştirdiği danışma meclisi toplantılarına Yumurtalık'ta devam etti.

        Toplantıda, teşkilat çalışmaları değerlendirildi, yeni döneme ilişkin hedefler istişare edildi.

        Ayrıca parti içi istişare kültürünün güçlendirilmesi, saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda izlenecek yol haritası ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Özkan, partisinin millet odaklı hizmet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

        Toplantının ardından ilçedeki esnafı gezen Özkan, daha sonra vefat eden AK Parti Yumurtalık İlçe Başkan Yardımcısı Özcan Bilgi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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