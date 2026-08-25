Aladağ Kaymakamı Tayfun Yılmaz görevine başladı
Aladağ Kaymakamlığına atanan Tayfun Yılmaz görevine başladı.
Giriş: 25.08.2026 - 16:26 Güncelleme:
Aladağ Kaymakamlığına atanan Tayfun Yılmaz görevine başladı.
Kaymakam Yılmaz, ilçede görevli kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Programın ardından Yılmaz başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.
Yılmaz, kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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