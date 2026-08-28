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        Bakanlık projesi sayesinde hayvancılığa dönen besici sürü sahibi oldu

        ÖMER FANSA - Adana'da 6 yıl sonra besiciliğe dönen Erhan Tekeli, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nin katkısıyla 18 büyükbaş yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Bakanlık projesi sayesinde hayvancılığa dönen besici sürü sahibi oldu

        ÖMER FANSA - Adana'da 6 yıl sonra besiciliğe dönen Erhan Tekeli, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nin katkısıyla 18 büyükbaş yetiştiriyor.

        Yumurtalık ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 35 yaşındaki Tekeli, 2020'de annesinin hayatını kaybetmesi ve babasının emekli olması nedeniyle hayvancılığı bıraktı.

        Emekli olan babasının hayvanlarını satmasının ardından 100 dönüm arazi kiralayıp karpuz ve sebze yetiştiren Tekeli, sosyal medya platformlarında gezerken Bakanlığın "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nden haberdar oldu.

        Tekeli, yeniden hayvancılığa dönmek için projeye başvurdu.

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        Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla geçen ay 15 gebe etçi ırk büyükbaş teslim edilen Tekeli, bunlardan 3'ünün yavrulamasıyla 18 hayvanlık sürüye sahip oldu.

        - "Bu proje tam benlikti"

        Erhan Tekeli, AA muhabirine, babasının hayvanlarını satmasından sonra hep besiciliğe dönmeyi istediğini söyledi.

        "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyar duymaz harekete geçtiğini dile getiren Tekeli, şöyle konuştu:

        "Bu proje tam benlikti. 'Biz yaparız, altından kalkarız' dedim. Baktım ödeme şartları da güzel, yeniden hayvancılığa başlamak amacıyla başvurdum. Et besisi olduğu için sağım işi yok. Kendisi doğuruyor, kendisi büyüyor. Çok şükür destek çıktı, hayvanları aldık, getirdik."

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        Tekeli, tarımsal üretim ve hayvancılığı bir arada sürdürdüğünü dile getirdi.

        Hayvancılığa dönmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen kararından memnun olduğunu ifade eden Tekeli, "Para kazanırsak bu işi ilerleteceğiz, 30-40 büyükbaşa kadar çıkaracağız. Arazimiz de uygun, köyde yaşıyoruz. Sürü için bir boğa alacağım." dedi.

        Tekeli, projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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