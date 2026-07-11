CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'da konuştu:

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Size söz veriyoruz, çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız." dedi.



Özel, Pozantı ilçesi Tekir Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



Kendisine eşlik edenlerle Toros Büyüktekir Caddesi'nde yürüyen Özel, bir traktör römorku üzerinde vatandaşlara hitap etti.



Tekir Yaylası'nda vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.



Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmanın siyasi olduğunu iddia etti. Gizli tanıkla operasyon yapıldığını ileri süren Özel, operasyona ilişkin eleştirilerde bulundu.



Özel, CHP içinde verdikleri hukuk mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti.



Daha sonra merkez Çukurova ilçesine geçen Özel, beraberindekilerle Şehitler Bulvarı'nda yürüdü.



Ardından Toros Mahallesi Şehit Astsubay Mustafa Pelen Parkı'na geçen Özel, iktidar yürüyüşüne devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz, çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."



Ardından Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde de bir büfede muzlu süt içen Özel, burada da kendisine eşlik edenlere seslendi.

