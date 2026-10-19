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        Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik operasyonda 44 kişi gözaltında

        Çukurova Belediyesi'ndeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:43 Güncelleme:
        Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik operasyonda 44 kişi gözaltında

        Çukurova Belediyesi'ndeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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        Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Soner Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Emrah Kozay, Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

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        Şüpheliler arasında belediyeden iş alan 4 esnaf ve yüklenici ile fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de bulundu öğrenildi.

        Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.

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        Galeri

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