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        Feke'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Feke'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.

        Tenkerli Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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