Feke'de çıkan anız yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Giriş: 14.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Tenkerli Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
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