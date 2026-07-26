Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, otomobille Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine giden Osman A. (28) yanındaki Semra Yılmaz'a (44) tabancayla ateş etti.

        Park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir (25) ve akrabası Sinan İlbey'i (28) de olaya şahit oldukları gerekçesiyle silahla vuran zanlı, olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanan Osman A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Semra Yılmaz'ın, kendisini rahatsız ettiği ve evinin önünde taşkınlık çıkardığı öne sürülen zanlıyı uzaklaştırmak için birlikte Rüzgarlı Tepe mevkisine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Adana'da 3 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi
        Adana'da 3 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi
        Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler (2)
        Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler (2)
        Önce kadını, daha sonra da iki görgü tanığını öldürmüş
        Önce kadını, daha sonra da iki görgü tanığını öldürmüş
        Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler
        Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler
        Feke Belediye Başkanı Özen'den, milletvekili Barut'un iddialarına cevap Ada...
        Feke Belediye Başkanı Özen'den, milletvekili Barut'un iddialarına cevap Ada...
        Adana'da sıcaklıklar yeniden yükseliyor: Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ya...
        Adana'da sıcaklıklar yeniden yükseliyor: Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ya...