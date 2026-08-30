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        Hayatını tamirciliğe adayan İsmail usta 51 yıldır aynı dükkanda arızalı saatleri onarıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da çıraklıkla başladığı saatçiliğe ömrünü adayan 75 yaşındaki İsmail Isınır, 51 yıldır yolunu tuttuğu 7 metrekarelik dükkanda müşterilerinin arızalı saatlerini onarıp kullanıma kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Hayatını tamirciliğe adayan İsmail usta 51 yıldır aynı dükkanda arızalı saatleri onarıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da çıraklıkla başladığı saatçiliğe ömrünü adayan 75 yaşındaki İsmail Isınır, 51 yıldır yolunu tuttuğu 7 metrekarelik dükkanda müşterilerinin arızalı saatlerini onarıp kullanıma kazandırıyor.

        Bir saat tamircisinin yanında 11 yaşında çıraklığa başlayan Isınır, ustasından mesleğin inceliklerini öğrendi.

        Isınır, mekanik ve elektronik saatlerin tamirinde ustalaşmasının ardından 1975'te merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde 7 metrekarelik dükkan açtı.

        Ömrünü geçirdiği dükkanını pazar hariç her gün açan Isınır, müşterilerinin saatlerinin eksikliklerini gideriyor.

        Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 2024'te "Yılın Ahisi" seçilen Isınır, arızalı saatleri onardığı saatçilik mesleğini severek sürdürüyor.

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        - "Asker ocağında bile komutanların saatlerini tamiri ettim"

        İsmail Isınır, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren saatçilikle iç içe olduğunu söyledi.

        Başka meslekle uğraşmadığını dile getiren Isınır, "Asker ocağında bile komutanların, subayların ve askerlerin saatlerini tamiri ettim. İyi ki bu mesleği öğrenmişim. Bunun devamı için elimden geleni yapıyorum." dedi.

        Isınır, tecrübelerini gençlere aktarmaya önem verdiğini vurgulayarak, bir dönem eğitmenlik yaptığı çıraklık okulunda öğrencilere saat tamirciliğinin inceliklerini anlattığını belirtti.

        Çalışma alanının küçük olmasından dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını ifade eden Isınır, "Dükkanım 7 metrekare, biraz küçük ama mesleğimi sevdiğim için 51 yıldır burada devam ettiriyorum. Malzeme çok, alan ise dar olduğu için sağa sola rahatlıkla dönemiyorum. Sevdiğim için usanmadan didiniyorum." diye konuştu.

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        - "Yanımda birileri yetişsin ve mesleği öğrensin isterdim"

        Isınır, mesleğini uzun yıllar sürdürmesinin işine duyduğu sevgiden kaynaklandığını, sağlığı el verdikçe saatçiliğe devam edeceğini anlattı.

        Mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Isınır, şöyle konuştu:

        "İnsanların bu mesleğe sahip çıkması lazım çünkü artık çırak, kalfa ve usta yok. Bu durumdan şikayetçiyim. Yanımda birileri yetişsin ve mesleği öğrensin isterdim. Meslek sevgisi başka oluyor. Müşterilerimden 'Amca sen yorulmuyor musun, yeter artık yapma' diyenler oluyor ama sevdiğim için mesleği bırakamıyorum. Çok gururluyum, mesleğim benim altın bileziğim ve o bileziği çıkarmak istemiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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