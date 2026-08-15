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        Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesi başkanlığına yeniden Bekir Hakan Durna seçildi

        Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesi başkanlığına yeniden Bekir Hakan Durna seçildi

        Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen genel kurulda, konfederasyonlarında her zaman birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve mücadele olduğunu söyledi.

        Hizmet-İş Sendikasının 286 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu ifade eden Özdemir, her zaman işçilerin, emekçilerin yanında yer aldıklarını ve onlar için mücadele ettiklerini belirtti.

        Belediyelerde taşeron çalışanların haklarına kavuşabilmesi için yıllarca büyük emekler verdiklerini dile getiren Özdemir, gelinen nokta dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkür etti.

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        Özdemir, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını bir tek kişinin burnu kanamadan yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'de 1 milyon 300 bin "ev işçisi" bulunduğunu ve bunların yüzde 99'unun kadın olduğunu belirten Özdemir, bu işçilerle ilgili sadece kendilerinin çalışmaları olduğunu dile getirdi.

        Özdemir, ev işçileri konusundaki çalışmalarına ilişkin, "Artık şimdi bunları örgütlüyoruz. Bu hanım kardeşlerimizi de İş Kanunu kapsamına aldıracağız. Bunlara da güvence alacağız. Belki zaman alacak ama güvence alacağız." dedi.

        Özdemir, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) çalışanlarının da haklarına kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

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        Çalışan maaşlarında büyük sorun olan gelir vergisi kesintileriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Özdemir, bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

        Özdemir, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki davranışlarını eleştirerek, komisyonda HAK-İŞ'in de yer alması gerektiğini kaydetti.

        Tek listeyle gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Bekir Hakan Durna seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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