Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu

YAKUP SAĞLAM - Adana'da sağlık sorunları nedeniyle evlat sahibi olamayan Zübeyde ve Ferhat Bolat çifti, ikisi kardeş 3 çocuğa koruyucu aile uygulamasıyla yuvalarını açtı.



Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Zübeyde ve 51 yaşındaki Ferhat Bolat çifti, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca, koruyucu aile uygulamasına başvurmaya karar verdi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapıp müracaatları kabul edilen Bolat çifti, 2016'da 3 yaşındaki Tuana ve 2 yaşındaki Tulha kardeşlere yuvalarını açtı.



Koruyucu aile uygulamasını çok seven Bolat çifti, 2023'te de "kızlarına erkek kardeş" olarak beş aylık Osman bebeği ailelerine kattı.



Yaklaşık 10 yıldır anne ve babalık duygusunu doyasıya yaşayan Bolat çifti, çocuklarıyla sıcak aile ortamı oluşturdu.



- "Çok mutlu bir aile olduk"



Zübeyde Bolat, AA muhabirine, evlat hasretini koruyucu aile oldukları çocuklarla dindirdiklerini söyledi.



Çocukların gelişiyle hayatlarının güzelleştiğini belirten Bolat, "Ben, 'anne olmak için illa biyolojik olarak doğum mu yapmak lazım?' diye düşündüm ve karar verdim. İyi ki de vermişim. Verdiğim en güzel karar. Evimiz neşelendi, hayatımıza bir düzen geldi. Çok mutlu bir aile olduk." ifadelerini kullandı.



Bolat, çocukların bakımını üstlenmeden önce sıradan bir hayatlarının olduğunu anlatarak, "Şimdi bir sorumluluğumuz var. Çocuklar gülünce sen de gülüyorsun, ağladıkları zaman sen de hüzünleniyorsun. Evimize bereket geldi. Onlar benim yaşama sebebim." dedi.



- "Kendim doğursam bu kadar sevmezdim"



Kızlarını kucağına aldığı anı unutamadıklarını vurgulayan Bolat, şunları dile getirdi:



"Çocukları görünce aklım yerinden çıktı. Sanki doğum yapmışım da herkes çocuk görmeye gelmiş gibi bir neşe ve heyecan vardı. Kendim doğursam bu kadar sevmezdim. Hiçbir farkı yok. O kadar sevgi dolular ki, 'Anneciğim, seni çok seviyorum. Sen çok güzel bir annesin' demesi bile her şeye yetiyor. İnşallah onları güzel şekilde büyütüp vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştirmek en büyük hedefim. Onlar bizim meleğimiz, canlarımız."



Koruyucu aile olmayı tüm ailelere önerdiğini anlatan Bolat, "Her çocuğun bir anne ve babayla büyümeye hakkı var. Eğer kimin içinden geliyorsa hiç düşünmeden bir çocuğun hayatına dokunsun. Onlarla ilgilenmek, vakit geçirmek o kadar güzel ki. Bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel başka bir şey yok." diye konuştu.



Baba Ferhat Bolat da üç evladını da çok sevdiğini dile getirdi.



Çocuklarla aynı çatı altında yaşamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Bolat, "Çocuklar hayatımıza girdikten sonra hayatımız hiç ummadığımız şekilde değişti. Çocuklarla birlikte düzenli bir hayata merhaba dedik." dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ise koruyucu aile modelinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kentte koruyucu aile sayısının 379'a ulaştığını kaydetti.

