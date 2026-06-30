Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu

        Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da sağlık sorunları nedeniyle evlat sahibi olamayan Zübeyde ve Ferhat Bolat çifti, ikisi kardeş 3 çocuğa koruyucu aile uygulamasıyla yuvalarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da sağlık sorunları nedeniyle evlat sahibi olamayan Zübeyde ve Ferhat Bolat çifti, ikisi kardeş 3 çocuğa koruyucu aile uygulamasıyla yuvalarını açtı.

        Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Zübeyde ve 51 yaşındaki Ferhat Bolat çifti, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca, koruyucu aile uygulamasına başvurmaya karar verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapıp müracaatları kabul edilen Bolat çifti, 2016'da 3 yaşındaki Tuana ve 2 yaşındaki Tulha kardeşlere yuvalarını açtı.

        Koruyucu aile uygulamasını çok seven Bolat çifti, 2023'te de "kızlarına erkek kardeş" olarak beş aylık Osman bebeği ailelerine kattı.

        Yaklaşık 10 yıldır anne ve babalık duygusunu doyasıya yaşayan Bolat çifti, çocuklarıyla sıcak aile ortamı oluşturdu.

        - "Çok mutlu bir aile olduk"

        Zübeyde Bolat, AA muhabirine, evlat hasretini koruyucu aile oldukları çocuklarla dindirdiklerini söyledi.

        Çocukların gelişiyle hayatlarının güzelleştiğini belirten Bolat, "Ben, 'anne olmak için illa biyolojik olarak doğum mu yapmak lazım?' diye düşündüm ve karar verdim. İyi ki de vermişim. Verdiğim en güzel karar. Evimiz neşelendi, hayatımıza bir düzen geldi. Çok mutlu bir aile olduk." ifadelerini kullandı.

        Bolat, çocukların bakımını üstlenmeden önce sıradan bir hayatlarının olduğunu anlatarak, "Şimdi bir sorumluluğumuz var. Çocuklar gülünce sen de gülüyorsun, ağladıkları zaman sen de hüzünleniyorsun. Evimize bereket geldi. Onlar benim yaşama sebebim." dedi.

        - "Kendim doğursam bu kadar sevmezdim"

        Kızlarını kucağına aldığı anı unutamadıklarını vurgulayan Bolat, şunları dile getirdi:

        "Çocukları görünce aklım yerinden çıktı. Sanki doğum yapmışım da herkes çocuk görmeye gelmiş gibi bir neşe ve heyecan vardı. Kendim doğursam bu kadar sevmezdim. Hiçbir farkı yok. O kadar sevgi dolular ki, 'Anneciğim, seni çok seviyorum. Sen çok güzel bir annesin' demesi bile her şeye yetiyor. İnşallah onları güzel şekilde büyütüp vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştirmek en büyük hedefim. Onlar bizim meleğimiz, canlarımız."

        Koruyucu aile olmayı tüm ailelere önerdiğini anlatan Bolat, "Her çocuğun bir anne ve babayla büyümeye hakkı var. Eğer kimin içinden geliyorsa hiç düşünmeden bir çocuğun hayatına dokunsun. Onlarla ilgilenmek, vakit geçirmek o kadar güzel ki. Bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel başka bir şey yok." diye konuştu.

        Baba Ferhat Bolat da üç evladını da çok sevdiğini dile getirdi.

        Çocuklarla aynı çatı altında yaşamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Bolat, "Çocuklar hayatımıza girdikten sonra hayatımız hiç ummadığımız şekilde değişti. Çocuklarla birlikte düzenli bir hayata merhaba dedik." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ise koruyucu aile modelinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kentte koruyucu aile sayısının 379'a ulaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Uzmanı uyardı: "Düz çizgileri eğri görüyorsanız dikkat" Prof. Dr. Selçuk Sı...
        Uzmanı uyardı: "Düz çizgileri eğri görüyorsanız dikkat" Prof. Dr. Selçuk Sı...
        Yaz aylarında artan spor yaralanmalarına dikkat
        Yaz aylarında artan spor yaralanmalarına dikkat
        Adana'da 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezerken yakal...
        Adana'da 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezerken yakal...
        Sıcaktan bunalan Adanalılar: "Güneş ışınları matkap gibi delip geçiyor"
        Sıcaktan bunalan Adanalılar: "Güneş ışınları matkap gibi delip geçiyor"
        Başkasının kimliğini gösteren firari hükümlü, koluna yazdırdığı adı fark ed...
        Başkasının kimliğini gösteren firari hükümlü, koluna yazdırdığı adı fark ed...
        Adana'daki 18 sanıklı cinayet davasında beraat kararı
        Adana'daki 18 sanıklı cinayet davasında beraat kararı