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        Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Adana'da Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Adana'da Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı.

        Kozan Belediye Sosyal Tesisi'ndeki serginin açılışında, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Sergide, kursiyer ve eğitmenlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler yer aldı.

        Açılışa katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, stantları gezip ürünleri inceledi.

        Osmanca, programda yaptığı konuşmada, merkezde düzenlenen 560 kursta 8 bin 310 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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