Kozan ilçesinde aranan firari 3 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.
Firari 4 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde, 2 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 araç ve 12 motosiklet trafikten menedildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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