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        Kozan ilçesinde aranan firari 3 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde aranan firari 3 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.

        Firari 4 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Denetimde, 2 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 araç ve 12 motosiklet trafikten menedildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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