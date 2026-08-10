Kozan ilçesinde aranan firari 3 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.



Firari 4 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.



Denetimde, 2 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 araç ve 12 motosiklet trafikten menedildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

