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        Kozan ilçesinde güven uygulamasında 4 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde güven uygulamasında 4 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Öte yandan trafik denetimlerinde de 153 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi, 41 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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