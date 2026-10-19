Kozan ilçesinde güven uygulamasında 4 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 19.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Öte yandan trafik denetimlerinde de 153 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi, 41 araç trafikten menedildi.
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