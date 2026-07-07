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        Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında 3 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında 3 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz'da 36 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetiminde 36 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 21 aracı da trafikten menetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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