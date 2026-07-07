Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında 3 hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz'da 36 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Trafik denetiminde 36 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 21 aracı da trafikten menetti.
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