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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

        Mersin'de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve diğer ilgililer şehit aileleriyle görüştü, mezarlara karanfil bıraktı.

        - Hatay

        Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

        Program protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

        Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda saygı atışı yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşcı tarafından şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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