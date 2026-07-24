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        MHP Feke İlçe Başkanı yeniden Fikret Çilingir oldu

        MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, yeniden görevine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        MHP Feke İlçe Başkanı yeniden Fikret Çilingir oldu

        MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, yeniden görevine seçildi.


        15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Karacaoğlan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Olağan İlçe Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan başkanlığını MHP MYK Üyesi Fatih Çetinkaya'nın yaptığı kongrede, faaliyet ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

        Mevcut başkan Fikret Çilingir, tek listeyle aday olduğu kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongreye, MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım ile Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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