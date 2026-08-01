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        MHP Kozan 15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan 15. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:56 Güncelleme:
        MHP Kozan 15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan 15. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Millet Bahçesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa İzgioğlu, MHP İl Başkanı Hakan Yıldırım, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet, denetim ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

        Tek listeyle seçime giren Yusuf Seğmen yeni ilçe başkanı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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