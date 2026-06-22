Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Milli cimnastikçi İrem, İstanbul'da kazanamadığı altın madalyayı Çin'de takmak istiyor

        Milli cimnastikçi İrem, İstanbul'da kazanamadığı altın madalyayı Çin'de takmak istiyor

        AHMET KAAN TEMEL - İstanbul'daki Parkur Dünya Kupası'nda kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye bu branştaki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran milli cimnastikçi İrem Acımış, hedeflediği şampiyonluğa organizasyonun Çin ayağında ulaşmayı istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Milli cimnastikçi İrem, İstanbul'da kazanamadığı altın madalyayı Çin'de takmak istiyor

        AHMET KAAN TEMEL - İstanbul'daki Parkur Dünya Kupası'nda kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye bu branştaki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran milli cimnastikçi İrem Acımış, hedeflediği şampiyonluğa organizasyonun Çin ayağında ulaşmayı istiyor.

        Adana'da ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan 17 yaşındaki İrem, Yıldız Çocuklar Spor Kulübü'nde artistik ve aerobik cimnastik eğitimi aldı. Bölgesel yarışmalarda elde ettiği başarıların ardından 3 yıl önce parkur branşına geçen İrem, 2024'te milli takıma seçildi.

        İrem, Parkur Dünya Kupası'nın 5-7 Haziran'da düzenlenen İstanbul ayağında kadınlar serbest kategorisinde ikinci olup gümüş madalya elde etti. Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran milli sporcu, organizasyonun ekim ayında yapılacak Çin ayağına odaklandı.

        Antrenmanlarını antrenörü Ethem Süt yönetiminde sürdüren İrem, kupadan bu kez altın madalyayla dönmek istiyor.




        - "Ülkem ve kendi adıma çok büyük bir duygu ve gurur"

        İrem Acımış, AA muhabirine, cimnastiği çok sevdiğini söyledi.

        Parkur Dünya Kupası'nın İstanbul'da yapılmasının motivasyonunu artırdığını dile getiren İrem, şöyle konuştu:

        "Türk milletinin arkamda olduğunu, nasıl destek gördüğümü en iyi orada hissettim. İkincilik madalyası bana olabildiğince fazla motivasyon oldu çünkü hedeflerim bununla şekillendi. Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum çünkü tarihe geçtim. Ülkem ve kendi adıma çok büyük bir gurur."

        İrem, sıradaki hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayarak, "Hedefim Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda birincilik kazanmak ve orada İstiklal Marşı'nı okutmak." dedi.

        Antrenör Ethem Süt de İrem'in başarılı ve azimli bir sporcu olduğunu anlattı.

        Sporcusuyla gurur duyduğunu belirten Süt, "İrem'i diğer sporculardan ayıran en önemli özelliği, asla vazgeçmemesi, sakatlık yaşamasına rağmen kendisini sürekli motive etmesi ve savaşçı bir karaktere sahip olması." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık hamlesi Öğrenciler atıkları kendi...
        Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık hamlesi Öğrenciler atıkları kendi...
        Uzmandan uyarı: "Tek taraflı kulak çınlamasına dikkat"
        Uzmandan uyarı: "Tek taraflı kulak çınlamasına dikkat"
        Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı, 'Teslim etmeye gidiyordum' dedi
        Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı, 'Teslim etmeye gidiyordum' dedi
        Çaldığı motosikletle dolaşırken yakalandı: "Polise teslim etmeye gidiyordum...
        Çaldığı motosikletle dolaşırken yakalandı: "Polise teslim etmeye gidiyordum...
        Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Adanalı üretici...
        Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Adanalı üretici...
        Bir meslek daha yok oluyor, çırak bulunamayan kunduracılıkta son dönemlerin...
        Bir meslek daha yok oluyor, çırak bulunamayan kunduracılıkta son dönemlerin...