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        Örnek aldığı profesör babasının görev yaptığı hastanede asistan doktorluğa başladı

        BEYZA KAYNARPUNAR - Tıp eğitimini bitiren 26 yaşındaki Mehmet Ozan Arlıer, çocukluğundan itibaren örnek aldığı profesör babasının görev yaptığı Adana'daki hastanede asistan doktorluğa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Örnek aldığı profesör babasının görev yaptığı hastanede asistan doktorluğa başladı

        BEYZA KAYNARPUNAR - Tıp eğitimini bitiren 26 yaşındaki Mehmet Ozan Arlıer, çocukluğundan itibaren örnek aldığı profesör babasının görev yaptığı Adana'daki hastanede asistan doktorluğa başladı.

        Beyaz önlüğüyle hastane koridorlarında çalışmasına şahit olduğu babası Prof. Dr. Sefa Arlıer'i rol model alan Arlıer, 2025'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

        Arlıer, İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girdi.

        Sınavda başarılı olan Arlıer, babasının 2017'den itibaren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde asistan doktorluğa başladı.

        Babasıyla aynı çatı altında hastalara hizmet veren Arlıer, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Babamın hekimliği bana ve hayatıma ışık oldu"

        Mehmet Ozan Arlıer, AA muhabirine, babasının mesleğine bağlılığının kendisini etkilediğini söyledi.

        Babasını ziyaret ettiği hastane koridorlarından artık doktor olarak geçtiğini belirten Arlıer, şöyle konuştu:

        "Babam doktorluğu hayatının merkezine koymuş bir insan ve mesleğini severek yapıyor. Ben de babamın, insanları iyileştirmekten ve onların hayatına dokunmaktan ne kadar keyif aldığını görerek büyüdüm. Böyle olunca da lise çağlarımda aklıma doktor olmaktan başka bir meslek gelmemişti. Babamın hekimliği bana ve hayatıma ışık oldu. Bir zamanlar beni eğiten babam şu an meslektaşım oldu. Her ne kadar yolun başında olsam da en azından bir ünvanı babamla paylaşmak benim için çok büyük bir gurur."

        - "Oğlum çocukken hastane koridorlarında el ele dolaşıyorduk"

        Prof. Dr. Sefa Arlıer de oğluyla aynı hastanede çalışmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Oğluna örnek olup mesleği sevdirmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Arlıer, "Mesleğimden dolayı oğlum çocukken hastane koridorlarında el ele dolaşıyorduk. Şimdi aynı koridorlarda meslektaş olarak dolaşmak ayrı bir gurur. Bir baba için oğluyla aynı meslekte olmak büyük gurur. O her zaman başarılı bir öğrenciydi, mesleğini de en iyi şekilde başarıyla yapacağını düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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