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        Saimbeyli ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilkokul öğrencileri için şenlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Saimbeyli ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilkokul öğrencileri için şenlik organize edildi.

        Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla Aksaağaç İlkokulu'nda şenlik yapıldı.

        Şenlikteki etkinliklere katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Program sonunda okula kazandırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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