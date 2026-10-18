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        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:06 Güncelleme:
        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlik, yöresel aşıkların eserlerini seslendirmesiyle başladı.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, buradaki konuşmasında, ilçenin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Ahmet Selçuk İlkan ile beraberindeki solistler sahne aldı. Programda doğum günü sebebiyle kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen İlkan, 71'inci yaşını kutladı.

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        Etkinliğe Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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