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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

        Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

        Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaymakam Nursen Yüce ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, etkinlikler kapsamında şehitliği ziyaret etti.

        Burada dua edildi, kabirlere kırmızı karanfil bırakıldı.

        Katılımcılar daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kapalı pazar yerinde devam eden etkinliklerde, halk oyunları ve mehteran gösterisi sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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