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        Su topu hakemi Cihan Büyükburç 20. Akdeniz Oyunları'nda düdük çalacak

        YAKUP SAĞLAM - Su topu hakemi Cihan Büyükburç, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları'ndaki su topu müsabakalarında görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Su topu hakemi Cihan Büyükburç 20. Akdeniz Oyunları'nda düdük çalacak

        YAKUP SAĞLAM - Su topu hakemi Cihan Büyükburç, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları'ndaki su topu müsabakalarında görev alacak.

        Birçok uluslararası organizasyonda masa hakemliği yapan 39 yaşındaki Cihan Büyükburç, 21 Ağustos'ta başlayacak Akdeniz Oyunları'nda görevlendirildi.

        Oyunlar kapsamında 28 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek su topu müsabakalarında orta hakemlik yapacak Büyükburç, organizasyon öncesi hazırlıklarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu'nda tamamladı.

        Dünya Su Sporları ve Avrupa Yüzme Birliği kokartlı hakem Cihan Büyükburç, AA muhabirine sporcu olarak adım attığı su topu branşıyla uzun yıllardır iç içe olduğunu söyledi.

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        Sporculuk tecrübesinin hakemlik kariyerine katkı sağladığını belirten Büyükburç, "İlk önce milli hakem oldum, daha sonra uluslararası hakem olarak belirli organizasyonlarda görev aldım." dedi.

        - "Kariyerim için çok önemli bir nokta"

        Büyükburç, Akdeniz Oyunları'nda görev alacağı için mutlu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Hem kendi açımdan hem de Türkiye açısından önemli bir organizasyon. Böyle bir organizasyonda orta hakem olarak görev almak benim için gurur verici. Organizasyonun heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Çok çekişmeli ve güzel maçlar olacak. Orada düdük çalmak bizim için güzel duygu olacak. Kariyerim için çok önemli bir nokta. Bu süreçte daha iyi noktaya gelip dünya ve Avrupa'daki diğer maçlarda görev almak için elimizden geleni yapacağız."

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        Olimpiyatlarda da düdük çalmayı hedeflediğini dile getiren Büyükburç, desteklerinden dolayı Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ayşem Özalp'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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