Türkiye'nin sanayi devlerine Adana'dan yatırım daveti yapılacak

EREN BOZKURT - Adana'nın ihracat potansiyeli ve yatırım imkanlarının tanıtıldığı rapor hazırlayan Adana Güçbirliği Vakfı, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında yer alan firmaları kente davet edecek.

Onursal başkanlığını Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yaptığı Vakıf, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kentteki yatırım imkanlarını tanıtmak için çalışma başlattı.

Vakıf, kentin yatırım olanaklarından altyapı ve üstyapı avantajlarına, ihracat rakamlarından teşviklere kadar birçok konunun yer aldığı 12 sayfalık "Yatırım Çağrısı" raporu hazırladı.

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İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında yer alan firmaların her biri için imzalı tebrik ve davet metni hazırlayan Vakıf, raporları göndereceği iş insanlarını kente davet edecek.

Vakıf, hem Adana'nın yeni sanayi yatırımlarından daha fazla pay almasını hem de kentin potansiyelini Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına tanıtmayı hedefliyor.

- "Çukurova'nın bereketli topraklarına yatırım yapmaya davet edeceğiz"

Adana Güçbirliği Vakfı Başkanı Burhan Kavak, AA muhabirine, kentin ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelini ortaya çıkaracak ve yükseltecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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Kentin sorunlarının çözümü ve yatırım alması için lobi faaliyetleri de yürüttüklerini belirten Kavak, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, kamu kurumlarının yöneticilerini ve siyasileri bir araya getirip Adana için ortak çalışma kültürü oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Kavak, Adana'nın Türkiye'nin ilk sanayileşen şehirlerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İSO tarafından açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşunu belirledik ve bunlara Adana'nın yatırım olanaklarını, yatırım yapmanın avantajlarını ve farkını ortaya koyacak 12 sayfalık rapor yazdık. Her birine özel, imzalı tebrik ve davet metni hazırladık. İnşallah 500 şirkete tek tek özel hazırlamış olduğumuz davet ve rapor çalışmamızı göndereceğiz. Şirketleri Adana'ya, Çukurova'nın bereketli topraklarına yatırım yapmaya davet edeceğiz."

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Raporda kentin nüfusu, ihracat rakamları, ürünleri, devam eden kamu yatırımları, altyapı ve üstyapı olanakları ile teşviklere ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirten Kavak, Adana'nın sahip olduğu avantajları yatırımcılara anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Kavak, yalnızca listedeki kuruluşlara değil, Adana dışında faaliyet gösteren firmalara da kentte yatırım yapmaları çağrısında bulundu.