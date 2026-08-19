Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Üniversitelilerin insansız deniz aracı ve su altı roketi TEKNOFEST Mavi Vatan'da boy gösterecek

        Üniversitelilerin insansız deniz aracı ve su altı roketi TEKNOFEST Mavi Vatan'da boy gösterecek

        KORAY KILIÇ - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, tasarladıkları su altı roketi ve insansız deniz aracıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmaların finalinde birincilik mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Üniversitelilerin insansız deniz aracı ve su altı roketi TEKNOFEST Mavi Vatan'da boy gösterecek

        KORAY KILIÇ - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, tasarladıkları su altı roketi ve insansız deniz aracıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmaların finalinde birincilik mücadelesi verecek.

        Farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerden oluşan ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığınca desteklenen KAAN Teknoloji Kulübü'nün KAAN Ertuğrul Takımı, yerli yazılım kullanarak insansız deniz aracı tasarladı.

        Üzerinde kamera ile LİDAR ve GPS sensörleri yer alan araç, suda tespit ettiği engelleri otonom aşabiliyor.

        Kocaeli'de 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki "İnsansız Deniz Aracı Yarışması"nın finalinde mücadele etmeye hak kazanan takım, Adana'ya şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Kulüp bünyesindeki KAAN Muray Takımı ise ürettiği basınca dayanıklı roketle "Su Altı Roket Yarışması"nın finalinde boy gösterecek.

        Kanat yapısı köpek balığından ilham alınarak tasarlanan proje, yarışmada su altındaki rotayı takip ettikten sonra model roketini fırlatacak.

        - "Çok emek verdik, inşallah derece almayı umuyoruz"

        KAAN Ertuğrul Takımı'nın kaptanı Mustafa Dursun, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır 11 öğrenciyle insansız deniz aracı üzerine çalıştıklarını söyledi.

        Projeyi yeni fikirlerle ilerlettiklerini dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

        "Aracımızın üzerindeki kamera engellerin yapay zekayla algılanmasını sağlarken, LİDAR ise engellere olan mesafeyi veriyor. Bu sayede bir yol planı oluşturabiliyoruz. Aracın yarışmanın da istediği dubalardan oluşan bir parkurda otonom şekilde hareket etmesi, engellerden kaçması gerekiyor. TEKNOFEST'teki hedefimiz aslında takım ruhu, en iyi yazılım ve en iyi tasarım ödüllerinden birini almak. En büyük amacımız tabii ki birinci olmak. Çok emek verdik, inşallah derece almayı umuyoruz."

        REKLAM

        Ekip üyesi Ufuk Çana da TEKNOFEST'in kendisi gibi gençler için büyük fırsat sunduğunu, geliştirdikleri insansız deniz aracıyla yarışmada birinci olmayı istediklerini anlattı.

        - "Mühendislik yaklaşımıyla roketimizi tasarladık ve finale hazırız"

        KAAN Muray Takımı'nın kaptanı Furkan Alper de yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti.

        Roketi 7 kişilik ekiple hazır hale getirdiklerini anlatan Alper, şu ifadeleri kullandı:

        "Birinci görevde roketi su altında 2 metre derinlikte bırakacağız. 50 metre ileriye gidecek ve U dönüşü yapıp gelecek. İkinci görevde ise su üstünde bırakılacak, dalacak ve kapak açıldıktan sonra model roketi fırlatacak. Proje tamamen sızdırmaz şekilde tasarlandı. Kanatçıkları köpek balığından esinlenerek yapıldı. Bu da aerodinamik verimliliği artırdı. Her şey test edildi, analizleri yapıldı. Sürekli test aşamasındayız. Otonom şekilde hareket ediyor. Mühendislik yaklaşımıyla roketimizi tasarladık ve finale hazırız."

        REKLAM

        Ekip üyesi Melisa Çakır ise üniversitedeki ilk yılında kişisel gelişimini artıracak bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Finale kalmalarının motivasyonlarını yükselttiğini söyleyen Çakır, hedeflerinin birincilik olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Parkta 'yan baktın' tartışmasında öldürüldü
        Parkta 'yan baktın' tartışmasında öldürüldü
        Adana'da "yan bakma" kavgasında 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutukla...
        Adana'da "yan bakma" kavgasında 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutukla...
        Uzmanından kadınlara "Menopoz sürecinden korkmayın" uyarısı
        Uzmanından kadınlara "Menopoz sürecinden korkmayın" uyarısı
        Parkta "Bakış" tartışması kanlı bitti Kafeye sığınan şahıs bıçaklandıktan s...
        Parkta "Bakış" tartışması kanlı bitti Kafeye sığınan şahıs bıçaklandıktan s...
        Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar Semra Kuytul: "Hocamız rüyasında Hz. İ...
        Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar Semra Kuytul: "Hocamız rüyasında Hz. İ...
        Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etmişti
        Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etmişti