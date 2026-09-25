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        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı

        Adana'da 26 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 20:36 Güncelleme:
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı

        Adana'da 26 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, Tarihi Taşköprü'de düzenlenen toplantıda, kentin iklimi, tarihi, coğrafyası ve kültürüyle çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Turnuvanın çok değerli sporcuları kentte bir araya getireceğini belirten Yavuz, "34 farklı ülkeden 40 sporcumuzu 4 Ekim'e kadar Adana'da misafir edeceğiz. Elbette ki yarışacaklar, karşılaşmalarını yapacaklar. Kazanan, kaybeden çıkacak ama kazanan tabii ki spor ve centilmenlik olsun." dedi.

        Misafirlerin turnuvadan arta kalan zamanda Adana'yı keşfetmelerini istediklerini anlatan Yavuz, Valilik olarak her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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        Turnuvanın kente önemli katkı sağlayacağını dile getiren Yavuz, "Keşfedilecek tarihi alanlarımız, doğal güzelliklerimiz ve en önemlisi çok güzel lezzetlerimiz var. Sporcularımız yeme içmelerine dikkat ederler ama yine de Adana'nın lezzetlerini de tatmadan Adana'dan ayrılmalarını istemeyiz. Turnuvanın düzenlenmesi şehrimiz açısından gerçekten çok büyük önem taşıyor. İnşallah bundan sonra belirli aralıklarla Adana'da bunu tekrarlamak isteriz. Göreceksiniz ki Adana'ya gelen sporcularımız mutlu olacak, Adana'yı sevecek ve kendileri gelmek isteyecek." diye konuştu.

        Vali Yavuz, turnuvanın kentte düzenlenmesinde emeği geçenler ile katkı sağlayan sponsorlara teşekkür etti.

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        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de turnuvanın kentte düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuların Adana'nın sıcaklığı ve misafirperverliğini tanıyacaklarını anlatan Geçer, kentin çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        - Şafak Müderrisgil: "Türk tenisinin gelişimine ciddi anlamda katkı sağlayacak"

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Türk tenisi açısından çok önemli bir organizasyon olan turnuvanın heyecanını paylaşmak üzere kentte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Turnuvanın, tenis sporunda çok önemli bir yeri olduğunu belirten Müderrisgil, şöyle devam etti:

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        "Profesyonel kadın tenisinin en prestijli turnuvası ve kadın sporcular için dünya sıralamasında ilerlemek, puan kazanmak ve kariyerlerinde bir üst seviyeye çıkmak için en önemli basamaklardan bir tanesi. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında kulübümüzde gerçekleşecek turnuva, dünyada ilk 100'e giren kadın tenisçileri ağırlıyor olacak ve Türk tenisinin gelişimine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bu tür turnuvalar yalnızca maçlardan ibaret değil. WTA turnuvalarının ülkemizde gerçekleşmesiyle sporcularımız kendi ülkelerinde dünya seviyesinde mücadele edebiliyor, puan kazanıyor ve uluslararası deneyim elde ediyor."

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        Bu tür organizasyonları Türk tenisinin gelişiminin uzun vadeli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Müderrisgil, kentin önemli sporcular yetiştirdiğini vurguladı.

        Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Müderrisgil, şunları kaydetti:

        "Ana tabloda Berfu Cengiz, Melisa Ercan ve Çağla Büyükakçay özel davet ile mücadele ediyor olacak. Federasyon olarak hedefimiz genç Türk tenisçilerin dünya sıralamasında ilerlemek için sürekli yurt dışına gitmek zorunda kalmamaları. Türkiye'de daha fazla WTA, ATP ve ITF turnuvası düzenleyerek sporcularımıza daha fazla maç, puan, deneyim imkanı ve tabii ki özel davetle oynamalarını sağlayacak wild card imkanı sunmak istiyoruz. Adana Open'da dünyanın farklı yerlerinden gelen güçlü sporcuları da izleme fırsatı bulacağız. İlk 100'de yer alan Antonia Ruzic, Solana Sierra, Anna Blinkova, Simona Waltert gibi önemli isimler bulunuyor. Bu turnuva Adanalı tenisseverler için dünya seviyesinde kadın tenisini yakından takip etme fırsatı sunuyor. Onun için tüm Adanalıları bu hafta boyunca bekliyoruz."

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        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, tenisçi Melisa Ercan ile kurulan kortta turnuvanın temsili ilk servisini yaptı.

        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde (ATDSK) yarın eleme maçlarıyla başlayacak turnuva, 4 Ekim'deki final müsabakasıyla sona erecek.

        Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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