Adıyaman'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Adıyaman'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.





Yeşilay Adıyaman Şubesi ve Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce vatandaş katıldı.





Adıyaman Valiliği bahçesinde bir araya gelen katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kadar pedal çevirdi.





Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.



