Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 tutuklama
ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.
ADIYAMAN’da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 38 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Olay, 17 Ekim akşamı, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grubun tartışması, tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
5 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Derinleştirilen soruşturma kapsamında çok sayıda polis ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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