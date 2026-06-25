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        Adıyaman'da bin keklik doğaya salındı

        Adıyaman'da ekolojik dengenin korunması ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla bin keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Adıyaman'da bin keklik doğaya salındı

        Adıyaman'da ekolojik dengenin korunması ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla bin keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğünün kanatlı üretim tesislerinde yetiştirilen keklikler Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında doğaya bırakıldı.

        Kentte merkez ilçede 3, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde ise birer olmak üzere toplam 5 farklı noktada keklik salımı gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı Dişbudak köyündeki salım programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile DKMP Bölge Müdürü Mustafa Güzel de katıldı.

        Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya bırakılan kekliklerin ekosistemin korunmasına katkı sunduğunu ve tarımsal zararlılarla mücadelede önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Adıyaman’da 5 noktada toplam bin kekliğin doğaya salındığını ifade eden Küçük, "Doğamızın korunması ve ekosistemimizin güçlendirilmesi adına önemli bir faaliyet gerçekleştirdik. Doğaya saldığımız keklikler çiftçilerimizin dostudur. Yaprak bitleri, böcekler ve süneyle mücadelede doğal bir yöntemdir." ifadelerini kullandı.

        Kaçak avcılıkla mücadele konusunda da uyarıda bulunan Küçük, bu konuda denetimlerin sürdürüleceğini ve yasa dışı avcılığa karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

        DKMP Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı da kekliklerin biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bir bölgede keklik popülasyonunun fazla olmasının yaban hayatının sağlıklı olduğunun göstergesi sayıldığını ifade etti.

        Turanlı, gerçekleştirilen her salımın yalnızca bir kuş türünü desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda doğanın bütününe yapılan bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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