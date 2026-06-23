Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da çıkan depo yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da çıkan depo yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Adıyaman'da çıkan depo yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Yeni Mahalle'de 2 katlı bir evin altında depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta tedavi edildi.

        Öte yandan, hasar oluşan depodaki bazı motosikletler ve beyaz eşya malzemeleri dışarıya çıkarıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti
        Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti
        Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı
        Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı
        Adıyaman Belediyesi'nden İmamağa Mahallesi'ne taziye evi
        Adıyaman Belediyesi'nden İmamağa Mahallesi'ne taziye evi
        Yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da bir haftada 45 aranan şahıs yakalandı
        Adıyaman'da bir haftada 45 aranan şahıs yakalandı
        Başkan Hallaç: "Parklarımızda yeni dönem başlıyor"
        Başkan Hallaç: "Parklarımızda yeni dönem başlıyor"