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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda, belediye çalışanları arasında trafik kazası nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        - Adıyaman Belediyesi'nden açıklama

        Adıyaman Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olayın trafik kazası sonrasında yaşandığını belirtti.

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        Açıklamada, "Söz konusu olaya karışan kişiler hakkında adli soruşturma başlatılmış olup belediyemiz tarafından da olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, kolluk kuvvetleri ve belediyemiz tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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