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        Adıyaman'da çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Adıyaman'da çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G'ye ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

        Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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