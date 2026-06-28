Adıyaman'da çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu. Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G'ye ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.

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