Adıyaman'da devrilen minibüste 14 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Nemrut Dağı'ndan Kahta ilçe merkezine seyir halindeki A.İ. idaresindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, Arsemia Ören Yeri yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve minibüste bulunan 13 yaralı, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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