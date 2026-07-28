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        Adıyaman'da devrilen minibüste 14 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Adıyaman'da devrilen minibüste 14 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Nemrut Dağı'ndan Kahta ilçe merkezine seyir halindeki A.İ. idaresindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, Arsemia Ören Yeri yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ve minibüste bulunan 13 yaralı, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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