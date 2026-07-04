Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. E.D. idaresindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, Cami Mahallesi çevre yolunda devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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