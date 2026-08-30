Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 30.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında lastiğinin yerinden çıkması sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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