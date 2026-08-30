Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında lastiğinin yerinden çıkması sonucu takla attı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Benzer Haberler

        Vali Küçük, Besni'de esnafın talep ve önerilerini dinledi
        Vali Küçük, Besni'de esnafın talep ve önerilerini dinledi
        Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
        Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
        Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
        Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
        Cadde ortasında saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Cadde ortasında saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Başkan Hallaç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Başkan Hallaç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Tekeri yerinden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
        Tekeri yerinden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı