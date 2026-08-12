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        Adıyaman'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Adıyaman'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki Karababa Köprüsü çevresinde kıyıda bulunan 9 kişi, Atatürk Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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