Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da gençler ve yaşlılar aynı etkinlikte buluştu

        Adıyaman'da gençler ve yaşlılar aynı etkinlikte buluştu

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "O Gönüllü Sensin" Projesi kapsamında Adıyaman'da 30 genç ve 30 yaşlı bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Adıyaman'da gençler ve yaşlılar aynı etkinlikte buluştu

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "O Gönüllü Sensin" Projesi kapsamında Adıyaman'da 30 genç ve 30 yaşlı bir araya geldi.

        Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından yürütülen proje kapsamında Eğri Çayı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar hayata dair deneyimlerini ve bakış açılarını paylaştı.

        ADEKS Başkanı Abdurrahman Şahin, amaçlarının kuşaklar arasında iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtirken, Proje Koordinatörü Zeynal Şenlik ise proje kapsamında gönüllülük eğitimleri, kütüphane oluşturma ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Etkinlikte gençler, yaşlılara çeşitli sorular yönelterek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!

        Benzer Haberler

        İtfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan öğrenciyi kurtarıp sınava yetiştirdi
        İtfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan öğrenciyi kurtarıp sınava yetiştirdi
        Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi
        Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi
        Çekici ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Çekici ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga Çok sayıda kişi birbirine girdi
        Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga Çok sayıda kişi birbirine girdi
        Başkan Hallaç'tan Babalar Günü mesajı
        Başkan Hallaç'tan Babalar Günü mesajı
        Besni'de YKS heyecanı
        Besni'de YKS heyecanı