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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı

        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için suya giren 4 gençten biri, su seviyesinin yükselmesi sonucu gözden kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için suya giren 4 gençten biri, su seviyesinin yükselmesi sonucu gözden kayboldu.

        Kızılin Köprüsü yakınlarında bulunan Göksu çayında serinlemek için suya giren Vakıf Aksu (17), Hasan Gulusarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkul, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

        Gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Özkul ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaybolan Özkul'u bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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