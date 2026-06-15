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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

        Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran Cuma günü serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ile Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Dron desteğiyle su altında ve çevrede 84 kişilik ekip arama faaliyetleri yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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