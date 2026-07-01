Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde farklı tarihlerde yapılan hırsızlıklara ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 hırsızlığın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.



Araştırmada, hırsızlıkları M.B, N.B, B.B. ve E.B'nin yaptığı belirlendi.



Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.



Bir araçta yapılan aramada 17 gram ağırlığında altın zincir kolye, toplam 10 gram ağırlığında 2 yüzük ile 3 bin 800 lira ele geçirildi.



Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise soba borusuna gizlenmiş toplam 70,5 gram ağırlığında 4 altın bilezik, 16 tam altın, 8 yarım altın, 2 çeyrek altın, 1 gram altın, 22 gram ağırlığında geniş halkalı altın bileklik, 8 gram ağırlığında altın yüzük, 40 gram ağırlığında çiçek motifli hasır altın bileklik, toplam 13 gram ağırlığında 2 altın küpe ile toplam 60 gram ağırlığında 3 altın zincir kolye ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. savcılıkça serbest bırakıldı, M.B, N.B. ve B.B. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.







