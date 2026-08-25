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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İ.Y. idaresindeki 02 HF 718 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dörtyol köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 02 FL 678 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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