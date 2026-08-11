Adıyaman'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası baygın halde bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Dün gece evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Ekrem Aydın'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köy merkezinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ve evin yakınlarındaki dere yatağı ile kırsal bölgeye yoğunlaşan ekipler, Aydın'ı yerde baygın halde buldu.
Aydın, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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