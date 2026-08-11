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        Adıyaman'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası baygın halde bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Adıyaman'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası baygın halde bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Dün gece evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Ekrem Aydın'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Köy merkezinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ve evin yakınlarındaki dere yatağı ile kırsal bölgeye yoğunlaşan ekipler, Aydın'ı yerde baygın halde buldu.

        Aydın, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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