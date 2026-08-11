Adıyaman'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası baygın halde bulundu

Köy merkezinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ve evin yakınlarındaki dere yatağı ile kırsal bölgeye yoğunlaşan ekipler, Aydın'ı yerde baygın halde buldu.

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