Adıyaman'da kreşlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi

Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik hizmetlerin sevgi, özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğü ifade edildi.

Kreşlerde görevli personelle bir araya gelen İde, yürütülen çalışmalar ve çocukların gelişimine yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentte faaliyet gösteren kreşleri ziyaret ederek çocuklara yönelik sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

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