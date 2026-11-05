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        Adıyaman'da kreşlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentte faaliyet gösteren kreşleri ziyaret ederek çocuklara yönelik sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Adıyaman'da kreşlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentte faaliyet gösteren kreşleri ziyaret ederek çocuklara yönelik sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

        Kreşlerde görevli personelle bir araya gelen İde, yürütülen çalışmalar ve çocukların gelişimine yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda büyümesinin önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, çocukların üstün yararını esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik hizmetlerin sevgi, özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğü ifade edildi.

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        Ziyaretlerin, kreşlerde sunulan hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi ve çocuklara yönelik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

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