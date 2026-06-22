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        Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        R.S. idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet Besni-Adıyaman karayolu Taşlıyazı köyü yakınlarında M.E. idaresindeki 31 SN 792 plakalı hurda yüklü kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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