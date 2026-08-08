Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Y.D. idaresindeki 33 VPB 45 plakalı hafif ticari araç ile K.E. yönetimindeki 06 BGH 470 plakalı otomobil Taşlıyazı köyünde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Birol Güven'in acı günü
        Birol Güven'in acı günü
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Üsteğmen Zülfikar Orçan Gölbaşı'nda göreve başladı
        Üsteğmen Zülfikar Orçan Gölbaşı'nda göreve başladı
        Menfeze çarpan araç sürücüsü yaralandı
        Menfeze çarpan araç sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale edildi
        Adıyaman'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale edildi
        Adıyaman'da devrilen ATV'deki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen ATV'deki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adıyaman'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı