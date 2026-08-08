Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Y.D. idaresindeki 33 VPB 45 plakalı hafif ticari araç ile K.E. yönetimindeki 06 BGH 470 plakalı otomobil Taşlıyazı köyünde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

