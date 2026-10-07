Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil, Besni Çevre Yolu Kurşunlu Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şenol Sönmez’e çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sönmez’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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