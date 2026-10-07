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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil, Besni Çevre Yolu Kurşunlu Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şenol Sönmez’e çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sönmez’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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