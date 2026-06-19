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        Adıyaman'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Adıyaman'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Kahta-Samsat kara yolu Dut köyü yakınlarında N.K. idaresindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü A.A. ağır yaralandı, araçta yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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