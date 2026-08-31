Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tecirli köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı.

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