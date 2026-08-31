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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tecirli köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özerbey, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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